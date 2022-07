Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

De Ligt, Salihamidzic: "Ci incontreremo ancora con la Juve"

Dopo quelle di Oliver Kahn, CEO del Bayern, dal club bavarese arrivano, in merito alla trattativa per l'acquisto di Matthijs De Ligt dalla Juventus, anche le parole del ds Hasan Salihamidzic: "Sapete tutti c'è che stato incontro in Italia - ha detto ai microfoni di SkySport Deutschland - e sicuramente ce ne saranno altri"