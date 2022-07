Guarda in Liga, precisamente in casa Atletico Madrid, la Sampdoria per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. La formazione blucerchiata ha messo gli occhi su Marcos Paulo, ala sinistra classe 2001 capace di giocare anche come punta centrale, di proprietà dei Colchoneros allenati da Diego Simeone. Su di lui sono diversi gli interessi, ma il giovane talento portoghese ha il desiderio di giocare in Italia e la Sampdoria sembra decisa a provarci sul serio. Su Marcos Paulo c’è anche il Bologna: il ragazzo piace molto al nuovo responsabile dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori, che in passato lo avrebbero voluto all’Atalanta. Il portoghese, inoltre, è stato seguito anche dall’Inter.