L'allenatore del Napoli, intervenuto durante la presentazione ufficiale della squadra a Dimaro, ha parlato dei giocatori che hanno lasciato il club: "Gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens e Insigne hanno portato via alcune cose. Questo è il calcio. Ciò che non deve andare via è il vostro supporto e il vostro entusiasmo"

Serata di presentazione per il Napoli che sabato sera nella piazza di Dimaro, sede del ritiro estivo del club, ha dato il via ufficialmente alla nuova stagione. Sul palco allestito nella località trentina, oltre alla rosa che affronterà la prossima stagione e allo staff tecnico, è intervenuto anche Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro ha aperto il suo intervento parlando dei giocatori che hanno lasciato la Campania: "Alcuni calciatori sono andati via e hanno portato con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens e Insigne ha portato via alcune cose. Però sono arrivati altri ragazzi con un nuovo entusiasmo e altri ne arriveranno, questo è il calcio".