Leo Ostigard sarà un nuovo giocatore del Napoli . Il difensore centrale , che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Genoa in prestito dal Brighton, si trasferirà in Campania a titolo definitivo . Nella giornata di sabato il club inglese ha dato l'ok formale ai contratti e il giocatore ha potuto sostenere le visite mediche nella clinica di Villa Stuart. Visite ok per il norvegese, che nella giornata di domenica è atteso nel ritiro azzurro di Dimaro . Operazione chiusa con il Brighton per 5 milioni di base fissa più 3 di bonus , più una percentuale sulla futura rivendita.

I numeri di Leo Ostigard

Ostigard nella scorsa stagione si è diviso tra Championship e Serie A. Dopo un inizio di stagione in Inghilterra con la maglia dello Stoke City, con la quale ha collezionato 15 presenze e un gol tra campionato ed EFL Cup, nella finestra invernale di calciomercato si è trasferito in Liguria. Con il Genoa è sceso in campo in 14 occasioni in campionato e una in Coppa Italia (nella quale ha realizzato il suo unico gol italiano contro il Milan).