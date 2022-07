Milan su Tanganga: primi contatti col Tottenham

Dopo i colloqui con gli agenti del difensore classe 1999, i rossoneri hanno avviato i primi contatti anche con gli Spurs. Si valuta il nome di Wijnaldum, proposto dal Psg. Per la trequarti aumenta la fiducia per arrivare a De Ketelaere

Rinforzare la trequarti ma non solo, perché nell’agenda del Milan c’è anche un capitolo dedicato al difensore centrale. Sfumato Sven Botman, grande obiettivo di inizio di mercato, trasferitosi al Newcastle, i rossoneri hanno deciso di cambiare strategia puntando su un profilo giovane per il reparto arretrato. E tra i primi posti nella lista di Maldini e Massara c’è il nome di Japhet Tanganga, classe 1999 di proprietà del Tottenham : dopo i contatti con gli agenti del calciatore dei giorni scorsi, il Milan ha avviato i primi contatti anche con il Tottenham , segnale di come i rossoneri siano intenzionati a fare sempre più sul serio per provare a portare il giocatore nella rosa di Pioli.

Proposto Georginio Wijnaldum

Per quanto riguarda il centrocampo, i rossoneri stanno valutazione la possibilità di acquisire Georginio Wijnaldum, olandese in uscita dal Psg: il classe 1990 è stato infatti proposto al Milan dai francesi, visto che non rientra nei piani di Galtier. Capitolo De Ketelaere: aumenta sempre più la fiducia dei rossoneri per il giovane trequartista, anche se manca ancora l’intesa totale con il Bruges. Si lavora per azzerare le distanze, con l’operazione che potrebbe essere definita sulla base di 35 milioni. I rossoneri intensificheranno sempre più i contatti, ma l’impegno del Bruges in Supercoppa domenica potrebbe allungare un po’ i tempi visto che le parti probabilmente si risentiranno a partire da lunedì.