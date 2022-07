Il trequartista classe 2001 non è nella formazione titolare del Club Brugge, impegnato nel primo impegno ufficiale della stagione contro il Gent. Il Milan nella giornata di lunedì riprenderà i contatti con il club belga per provare a chiudere la trattativa sulla base di 35 milioni

Charles De Ketelaere non fa parte della formazione titolare del Club Brugge , impegnato nella finale di Supercoppa belga contro il Gent . Hoefkens, allenatore dei nerazzurro, ha deciso di far partire dalla panchina il trequartista classe 2001 che da diverse settimane è finito nel mirino del Milan. Nell'ultima amichevole disputata dal Brugge contro l'Utrecht, lo scorso 13 luglio, De Ketelaere era sceso in campo titolare salvo poi esser sostituito durante l'intervallo.

Milan, da lunedì nuovi contatti con il Brugge per chiudere

leggi anche

De Ketelaere: "Sono pronto a lasciare il Bruges"

Su De Ketelaere c'è stata anche la concorrenza del Leeds, club di Premier League, ma in cima alla lista delle preferenze del giocatore c'è il Milan. I rossoneri lunedì riprenderanno i contatti con il Brugge per provare l'affondo definitivo per il trequartista: la volontà è quella di chiudere per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, con Maldini e Massara che spingeranno ancora per fissare le visite mediche a metà della settimana in arrivo.