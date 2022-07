Sabato 16 luglio il Bruges scenderà in campo per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa belga contro il Gent. De Ketelaere dovrebbe prendere parte al match. Il Milan pertanto riprenderà i contatti lunedì 18 luglio, per provare ad arrivare in brevissimo tempo alla conclusione dell’affare sulla base di 35 milioni. C’è distanza tra i due club, ma nonostante questo la fiducia sulla possibile chiusura è in aumento

C’è ancora distanza tra il Milan e Bruges per De Ketelaere. C’è comunque ottimismo sulla trattativa, in generale la fiducia sulla possibile chiusura è in aumento, anche perché la dirigenza rossonera ha lavorato bene sul giocatore. Il Milan vorrebbe accelerare, ovvero definire gli ultimi tasselli e passare già all’organizzazione delle visite mediche la prossima settimana. C’è stato però in questo percorso un rallentamento tecnico: sabato 16 luglio il Bruges giocherà il primo trofeo stagionale, la Supercoppa belga contro il Gent, e De Ketelaere dovrebbe prendere parte al match (il centrocampista aveva già giocato anche nell'amichevole tra Bruges e Utrecht). Il Milan pertanto riprenderà i contatti lunedì 18 luglio, per provare ad arrivare in brevissimo tempo alla conclusione dell’affare sulla base di 35 milioni.