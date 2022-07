Non si sblocca la trattativa fra il Rennes e il Fenerbahce per il difensore coreano Kim. I turchi vogliono la clausola da 20 milioni per liberare il centrale che nei pensieri del Napoli sarebbe il sostituto di Koulibaly. L'offerta partenopea sarebbe salita a 18 milioni e il mancato accordo con i francese alimenta le speranze di Spalletti