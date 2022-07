La società del presidente Berlusconi lavora per portare in rosa un altro Ranocchia (oltre all'ex Inter Andrea): in settimana è in agenda un incontro con i bianconeri per il giovane centrocampista classe 2001 che tanto bene ha fatto col Vicenza in Serie B nella passata stagione

Il Monza continua a muoversi sul mercato in cerca di nuovi rinforzi per impreziosire la rosa a disposizione di Giovanni Stroppa in vista della prossima stagione, la prima in Serie A per il club brianzolo. Oltre a nomi già affermati – da Pessina a Sensi, passando per Cragno (tutti e tre già ufficiali) e ai sogni Icardi, Suarez e Cavani –, l’Ad Adriano Galliani ha messo nel mirino anche un giovane centrocampista di proprietà della Juventus, Filippo Ranocchia. In settimana il Monza incontrerà la società bianconera per capire se ci sono i margini per un trasferimento del centrocampista classe 2001: la formula dell’operazione potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juventus. Una via di mezzo tra la volontà dei bianconeri di cedere il giocatore solo in prestito e il desiderio del Monza di acquistarlo a titolo definitivo.