Napoli al lavoro per rimpiazzare Kalidou Koulibaly: dopo giorni di stallo potrebbero essere ore decisive per il coreano Kim Min-jae del Fenerbahce. Oggi previsto un blitz a Istanbul per chiudere l'affare e bruciare la concorrenza del Rennes, sorpassato dagli azzurri nella corsa al difensore

Il Napoli prova a chiudere per Kim Min-jae. Il club azzurro ha individuato da tempo il coreano classe 1996 come principale nome per sostituire Kalidou Koulibaly. Dopo giorni di stallo, con il Rennes che sembrava vicino alla chiusura, adesso c'è la società di De Laurentiis in pole per completare l'acquisto. Tanto che i dirigenti del club campano hanno in programma nelle prossime ore un blitz a Istanbul per trovare l'intesa definitiva con il Fenerbahce e regalare a Spalletti il centrale desiderato. "Kim è un giocatore da Napoli, un giocatore da Champions", aveva detto l'allenatore nei giorni scorsi.