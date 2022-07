L'arrivo di Dybala alla Roma cambia le gerarchie del campionato e può cambiare la storia del club giallorosso. Questo il pensiero di Paolo Condò: "Dybala arriva a Roma da giocatore più forte della squadra. Con lui Mourinho ha come obiettivo minimo entrare in Champions League ma l'argentino adesso è nella piazza perfetta per rilanciarsi"