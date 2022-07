Un blitz in Belgio per capire se sarà possibile chiudere l’operazione Charles De Ketelaere con il Bruges e, nel caso, provare ad accelerare i tempi. Confermato, dunque, il viaggio di Maldini e Massara nella giornata di oggi: segnale di come il Milan ha fretta di chiudere per il trequartista classe 2001, individuato come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli. I rossoneri vogliono provare a stringere e sono disposti a mettere tanti soldi sul piatto, 30 milioni di euro più bonus, ma non sono disposti ad andare oltre certe cifre né a partecipare ad aste, forti anche della volontà del giocatore di giocare a San Siro. Il viaggio in Belgio, dunque, servirà a capire se ci sono le condizioni per chiudere e provare a velocizzare l’operazione. Altrimenti il Milan virerà su un altro obiettivo e l’eventuale alternativa a De Ketelaere potrebbe essere un giocatore magari con meno prospettiva ma già pronto come ad esempio Ziyech, in uscita dal Chelsea e già trattato dai rossoneri a centrocampo. Nel caso in cui De Ketelaere non andasse in porto, allora il Milan farebbe l’investimento importante in difesa e a centrocampo.