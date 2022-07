Oltre al blitz in Belgio per De Ketelaere, i rossoneri hanno in programma un incontro con Roberto De Fanti, agente di Tanganga. La trattativa per il difensore inglese del Tottenham procede bene e potrebbe avere una volta nelle prossime ore

Con il rinnovo di Ibrahimovic, che ha prolungato per un ulteriore anno, è partito il calciomercato del Milan. I rossoneri mercoledì voleranno in Belgio per provare a chiudere con il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Maldini e Massara stanno lavorando anche per rinforzare il reparto arretrato: nei prossimi giorni (probabilmente giovedì) ci sarà un incontro con l'agente di Japhet Tanganga. La trattativa con il difensore centrale di proprietà del Tottenham procede e potrebbe avere una svolta nelle prossime ore.