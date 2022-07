Il centrale olandese ha debuttato in Audi Cup con la maglia del Bayern Monaco: entrato nella ripresa, ha trovato un gol bellissimo al volo dopo due minuti. Poi una quasi autorete e un problema fisico che lo hanno costretto a uscire in via precauzionale al 74'

Poco più di 48 ore fa raggiungeva Monaco per sottoporsi alle visite mediche con il suo prossimo club. A due giorni circa di distanza ha raggiunto i nuovi compagni a Washington DC e trovato un debutto niente male. È stato un esordio ricco per Matthijs De Ligt, protagonista nell'amichevole contro il Dc United allenato da Wayne Rooney. I tifosi del Bayern e gli americani presenti hanno stretto d'affetto il centrale olandese, con selfie e incitamenti, lui ha ripagato l'amore lasciando subito il segno con un gol prima di far spaventare anche il suo allenatore per un contrasto duro.

La partita di De Ligt

Lasciato in panchina nel primo tempo, il difensore ex Juve - pagato ai bianconeri 67 milioni più 10 di bonus - ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa, con i suoi già avanti 3-0 nel punteggio (finirà 6-2) nella sfida di Audi Cup. All'olandese son bastati 96 secondi per trovare la sua prima rete: calcio d'angolo battuto dalla destra, sponda aerea a prolungare la sfera sul secondo palo e conclusione mancina al volo di De Ligt che si è infilata sotto la traversa per il momentaneo poker. Ai dettagli positivi si sono aggiunti, poi, anche quelli che negativi: il classe '99 ha successivamente sbagliato un colpo di testa, colpendo il palo della propria porta prima che Lehland ribadisse in rete. Al 74', dopo un duro contrasto che gli è costato anche il giallo, è stato sostituito a livello precauzionale da Nagelsmann. Una prima in maglia bavarese che difficilmente dimenticherà.