Un nuovo difensore per Stefano Pioli. Tra gli obiettivi del Milan in questa fase del mercato c’è anche quello di rinforzare il reparto arretrato, con Maldini e Massara che stanno valutando diversi profili. Nelle prossime settimane si valuteranno le condizioni fisiche di Kjaer, di rientro dopo il brutto infortunio al ginocchio e il lungo stop, e in base a quelle si capirà il tipo di investimento che sarà necessario in difesa. Al momento uno dei nomi che maggiormente interessa al Milan è quello di Japhet Tanganga, centrale classe 1999 in uscita dal Tottenham. E con la presenza a Milano del ds degli Spurs Fabio Paratici – un viaggio con in programma diversi incontri di mercato – l’operazione potrebbe avere un’accelerata. Altro nome che piace e che il Milan segue con molta attenzione è quello di Evan N'Dicka , classe 1999 punto fermo (44 presenze nell’ultima stagione) dell’ Eintracht Francoforte.

Da De Keteleare a Renato Sanches: strategie rossonere

La priorità del mercato rossonero resta sempre quella di arrivare a Charles De Keteleare, il trequartista classe 2001 individuato come il profilo ideale per rinforzare per aumentare la qualità della rosa. Dopo il viaggio in Belgio di Maldini e Massara, Milan e Bruges continuano a lavorare per raggiungere l’intesa economica – che ancora non è comunque stata trovata – sul cartellino: dialoghi che proseguono in un clima positivo e cordiale, con i rossoneri che provano a far leva anche sulla volontà del giocatore di giocare a San Siro, nonostante le proposte di diversi club inglesi (Leeds su tutti). L’alternativa è Ziyech, in uscita dal Chelsea e per il quale sono stati già avviati i contatti nelle scorse settimane. Milan che in questo mercato è anche chiamato a sostituire il partente Kessié, passato al Barcellona a parametro zero: il nome da tempo in cima alla lista dei desideri del club è quello di Renato Sanches del Lille, conteso anche dal Psg. Il presidente del Lille ha ammesso che il portoghese partirà con destinazione Milano o Parigi, ma che ancora non è stato raggiunto l’accordo totale con nessuno dei dui club interessati.