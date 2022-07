"Corteggiamenti" di calciomercato ai tempi dei social. Anche Mike Maignan si sta impegnando in prima persona per provare a convincere Renato Sanches ad accettare la corte del Milan : il portiere dei rossoneri ha infatti commentato un post Instagram del centrocampista portoghese – suo ex compagno di squadra al Lille – con una battuta relativa al colore della maglia di allenamento indossata dal classe 1997: " Il rosso ti dona". Parole chiaramente riferite alla possibilità che Renato Sanches accetti la corte del Milan - è un obiettivo di mercato anche del Psg - che da tempo lo ha individuato come il sostituto ideale di Kessié. E Maignan non è il solo calciatore del Milan che sui social lancia messaggi al portoghese: anche il connazionale Leao , infatti, in più occasioni ha commentato le foto del centrocampista 24enne con chiari riferimenti alla destinazione rossonera.

Presidente Lille: "Milan o Psg nel futuro di Renato Sanches"

Continua dunque il pressing del Milan (giocatori sui social e società con il suo entourage) su Renato Sanches, centrocampista in uscita dal Lille conteso anche dal Paris Saint-Germain, dove ritroverebbe Galtier, allenatore con cui ha già lavorato e vinto al Lille in passato. Il portoghese però non ha ancora deciso il suo futuro, come ammesso dallo stesso presidente del Lille Olivier Letang in conferenza stampa: "Renato Sanchez ha due possibilità, due grandi club. Se è ancora con noi è perché non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Renato andrà via, in quale club non so. Il suo futuro sarà a Parigi o a Milano". Un rebus di mercato che il Milan spera di risolvere a proprio favore.