calciomercato

Dani Alves ai Pumas: i colpi ufficiali all'estero

A 39 anni Dani Alves riparte dal Messico: trovato l'accordo con i Pumas. Joao Pedro in Turchia al Fenerbahce, Lingard a parametro zero al Nottingham Forest e Conceição junior all'Ajax sono invece gli ultimi colpi ufficiali in Europa. Ecco i principali movimenti delle big (e non solo) in questa estate di mercato CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

DANI ALVES (difensore) ai Pumas

da svincolato Dopo essersi candidato usando anche i social per "mettersi sul mercato", il laterale brasiliano ha trovato l'accordo con i Pumas, con i quali giocherà il torneo di Apertura 2022, in Messico. In attesa di vederlo con la nuova maglia addosso, sul suo profilo Instagram lui ha voluto dare la notizia postando un video in cui balla con un sombrero in testa, accompagnato dalla classica banda musicale messicana





L'account twitter del club messicano, invece, gli ha dato il benvenuto con un video in cui la mascotte della squadra (un puma, ovviamente), gli mostra quello che sarà il suo nuovo stadio.



Secondo Record, Dani Alves firmerà un accordo da 100.000 dollari a partita: alla fine del campionato messicano mancano una decina di partite, a cui se ne potrebbero aggiungere altre sei in caso di qualificazione alla fase finale.



Curiosamente, il suo debutto potrebbe essere contro il "suo" Barcellona nella partita del Trofeo Gamper in programma al Camp Nou il 7 agosto.