I giallorossi lavorano per provare a chiudere per il difensore classe 1999, svincolato dopo la fine del contratto con il Dortmund. Wijnaldum interessa: ma le richieste al momento sono troppo alte

Dopo Paulo Dybala, la Roma prova a mettere le mani su Dan-Axel Zagadou . Interesse fortissimo quello della società giallorossa nei confronti del difensore francese classe 1999, svincolato dopo la fine del contratto con il Borussia Dortmund e il mancato rinnovo. Occasione a parametro zero che la Roma non vuole lasciarsi sfuggire, tanto che dopo i contatti avviati negli ultimi giorni adesso sta spingendo per provare a chiudere l'operazione e regalare così il giocatore a José Mourinho. 22 presenze nell’ultima stagione con la maglia del Borussia Dortmund, dove gioca dal 2017, Zagadou era stato proposto dagli agenti anche all’Inter che ne ha valutato l’acquisto senza però affondare. Il club più vicino a chiudere per il suo tesseramento, prima dell’inserimento prepotente della Roma, era il Monaco; sul difensore inoltre c’era anche il West Ham che ha pensato a lui dopo l’infortunio alla caviglia di Aguerd.

Wijnaldum interessa, ma le richieste sono molto alte

Roma dunque che prova a chiudere per Zagadou così da anticipare la concorrenza, viste anche le difficoltà per arrivare a Natan, il brasiliano classe 2001 per il quale il Bragantino ha rifiutato la proposta di 10 milioni di euro presentata dai giallorossi. Difensore ma non solo, in casa Roma si continua a pensare anche a Georginio Wijnaldum: il centrocampista olandese classe 1990, in uscita dal Psg, continua a interessare ai giallorossi tanto che ci sono stati contatti, ma al momento le richieste generali - ingaggio compreso - restano molto alti.