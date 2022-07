Il centrocampista classe 1992, campione d'Europa nel 2016 con la nazionale portoghese, è l'ultima idea di Galliani: contatti in corso già avviati, è in scadenza col Betis nel 2023

Idee, contatti, trattative, ufficialità. Il Monza continua a essere scatenato sul mercato e prosegue nella corsa ai rinforzi per mettere nelle mani di Giovanni Stroppa una rosa in grado di ben figurare nella prima storica annata del club brianzolo in Serie A. Dopo gli ultimi due arrivi – Ranocchia dalla Juventus e Caprari dal Verona – l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani lavora a un altro nome importante: si tratta di William Carvalho, centrocampista del Betis Siviglia, campione d’Europa nel 2016 con il Portogallo. Un profilo di livello, capace di portare sostanza ed esperienza nella rosa del Monza, che ci prova seriamente: il contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2023) potrebbe favorire la cessione e la società brianzola ha avviato i primi contatti che nelle prossime ore, giorni, potrebbero diventare sempre più approfonditi.