Torna a parlare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e lo fa in un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss. Un discorso a 360° e soprattutto anche orientato alle mosse di mercato previste dal club: "Il Napoli non ha bisogno di essere sistemato, perché è vivo, vegeto e fortissimo - dice - La maglia azzurra deve essere considerata dai tifosi come la propria pelle e lo stesso vale per chi viene a giocare qui. C'è chi parla di aumenti di stipendi e poi si va a finire in campionati sconosciuti. Uno ci resta male perché non c'è senso di appartenenza". Sulla cessione di Koulibaly al Chelsea: "L'ho lasciato andare perché me lo ha chiesto - spiega - Prima si è fatto avanti il Barcellona ma non aveva i soldi perché è in dissesto, poi si è fatto avanti il Chelsea. Ho provato a trattenerlo in tutti i modi offrendogli cinque anni di contratto a sei milioni. Ma se uno vuole fare una nuova esperienza, in un club di prestigio, nel campionato più bello al mondo, non ci si può trincerare dietro un 'no'. Uno deve essere riconoscente e non si poteva negare questa possibilità a Koulibaly".