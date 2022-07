calciomercato

Dani Alves ai Pumas: i colpi ufficiali all'estero

A 39 anni Dani Alves riparte dal Messico: trovato l'accordo con i Pumas. Lui e Muriqui, riscattato dal Maiorca per quasi 10 milioni sono le ufficialità delle ultime. Ecco i principali movimenti delle big (e non solo) in questa estate di mercato CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

VEDAT MURIQI (attaccante) Dalla Lazio al Maiorca

Costo: 9,3 milioni di euro

DANI ALVES (difensore) ai Pumas

da svincolato Dopo essersi candidato usando anche i social per "mettersi sul mercato", il laterale brasiliano ha trovato l'accordo con i Pumas, con i quali giocherà il torneo di Apertura 2022, in Messico. In attesa di vederlo con la nuova maglia addosso, sul suo profilo Instagram lui ha voluto dare la notizia postando un video in cui balla con un sombrero in testa, accompagnato dalla classica banda musicale messicana