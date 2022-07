Oltre Zagadou, per la difesa i giallorossi hanno messo nel mirino il difensore ivoriano dei Red Devils, per il quale nei giorni scorsi aveva fatto un tentativo anche il Milan. La Roma, però, è più convinta rispetto ai rossoneri, con lo United che sta decidendo se cedere in prestito il giocatore

Non solo Dan-Axel Zagadou. La Roma continua a cercare un rinforzo per la difesa e ha messo nel mirino Eric Bailly, difensore ivoriano di proprietà del Manchester United. Nei giorni scorsi anche il Milan aveva fatto un tentativo per il centrale classe '94, ma i giallorossi sono più avanti dei rossoneri e hanno allacciato i contatti con gli inglesi. I Red Devils stanno decidendo se cedere in prestito il calciatore che ha ancora due anni (più uno di opzione) di contratto, ma potrebbe lasciarlo partire dal momento che è chiuso. Bailly conosce bene Mourinho: infatti fu il primo acquisto dello United quando lo Special One sedeva sulla panchina del Manchester.