I bianconeri cercano ancora un rinforzo in attacco: l'obiettivo primario resta sempre Alvaro Morata, rientrato all'Atletico Madrid dopo il mancato riscatto. Non mancano le alternative: Timo Werner del Chelsea, con i Blues che hanno aperto al prestito del tedesco, ed Anthony Martial del Manchester United

La Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante esterno da regalare a Massimiliano Allegri. La prima scelta resta sempre Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo, rientrato all'Atletico Madrid dopo il mancato riscatto dei bianconeri, piace molto per la sua duttilità e perché conosce sia l'ambiente bianconero e le richieste tattiche dell'allenatore. Al momento il club di Andrea Agnelli non si è ancora seduta al tavolo delle trattative con i Colchoneros, che comunque hanno richieste molto elevate per il cartellino dello spagnolo.