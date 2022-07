Nonostante l'arrivo di Pogba la Juventus rimane vigile per eventuali mosse di mercato per il centrocampo . I bianconeri continuano a discutere con Aaron Ramsey per raggiungere l'accordo sulla risoluzione consensuale del contratto del gallese. Anche Arthur è in uscita : l'ex centrocampista del Barcellona nelle ultime ore ha avuto dei contatti con il Valencia di Gennaro Gattuso e l'operazione tra i due club potrebbe essere definita sulla base di un prestito .

Obiettivo Paredes se partono Arthur e Ramsey

Qualora dovessero essere perfezionate le uscite di Ramsey e Arthur, la Juventus spingerà per arrivare a Leandro Paredes. Il centrocampista argentino classe '94 del Paris Saint Germain, che nell'ultima stagione ha realizzato un gol e 2 assist in 22 presenze con i parigini, è stato individuato dai bianconeri come profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Paredes in carriera ha già giocato in Serie A: infatti in Italia ha vestito le maglie di Chievo, Empoli e soprattutto Roma, club con il quale si è messo in mostra prima di trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo.