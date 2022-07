Ai grigiorossi piace l'attaccante di proprietà del Genk, lo scorso anno in prestito al Feyenoord con cui ha segnato 10 gol in Conference. C'è ancora distanza tra le parti, ma la Cremonese insiste

È Cyriel Dessers il sogno per l'attacco della Cremonese . I grigiorossi stanno insistendo per il nigeriano classe 1994, capocannoniere lo scorso anno della Conference League con la maglia del Feyenoord dove ha giocato in prestito. Dessers è di proprietà del Genk e ha ancora due anni di contratto con il club belga. La Cremonese spera di metterlo a disposizione di Massimiliano Alvini, ma c'è ancora distanza tra le parti.

Chi è Dessers

Classe 1994, nato in Belgio da padre fiammingo e madre nigeriana, Dessers è cresciuto nel Leuven. Qui ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2013-2014, poi il trasferimento al Lokeren. L'attaccante, però, ha vissuto le stagioni migliori in Olanda. Prima con il Nac Breda nel 2016-2017 (29 gol in 40 presenze), poi con l'Heracles 2019-2020 (18 reti in 29 partite). Nei Paesi Bassi è tornato la scorsa estate, in prestito al Feyenoord dal Genk: l'attaccante ha segnato 20 gol, metà dei quali in Conference League dove ha vinto il titolo di capocannoniere.