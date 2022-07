Ronaldo è rientrato a Manchester: il futuro...

Dopo aver saltato la tournée in Asia con la squadra, il portoghese è rientrato lunedì in Inghilterra e oggi (insieme al suo agente Jorge Mendes) parlerà del suo futuro con la dirigenza. Ufficialmente non è in vendita, ma lo United è pronto ad ascoltare eventuali offerte

Dopo aver saltato la tournée in Thailandia e Australia per non precisati "motivi familiari", Cristiano Ronaldo è rientrato a Manchester. CR7, che in queste settimane si è allenato da solo in Portogallo (come ha documentato lui stesso sui social), è tornato in Inghilterra nella giornata di lunedì. Oggi sarà una giornata importante perché Ronaldo, accompagnato dal suo agente Jorge Mendes, è arrivato al centro d'allenamento del club per parlare del suo futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il portoghese (ufficialmente) non è in vendita, ma lo United è pronto ad ascoltare eventuali offerte.