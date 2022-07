L'attesa e lo spettacolo, lo stupore e la meraviglia che ha portato Roma in giro per il mondo. Martedì è stato il Dybala-Day nella Capitale giallorossa ma, una volta di più, la passione per una squadra è stata ammirata fuori dai confini italiani. Se n’è accorto per primo proprio Paulo, commosso dai 10mila tifosi che hanno invaso il Colosseo quadrato per dargli il benvenuto: un evento-show quello organizzato dalla società targata Friedkin, quasi un'estensione della maxi-festa per il trionfo in Conference League due mesi fa. L’abbraccio del popolo giallorosso ha letteralmente conquistato non solo la Joya, ma tutti coloro che hanno assistito a distanza alla serata giallorossa. Un club sempre più affacciato al mondo, fenomeno inevitabilmente favorito dall’arrivo dell'ex Juventus che su Instagram ha ammesso: "Alle 21:21 ho vissuto un momento UNICO. Nemmeno nei più grandi sogni avrei immaginato qualcosa di simile. Roma Roma Romaaaa! Grazie mille, Roma".