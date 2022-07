Palermo, rebus allenatore: i nomi e i tempi

Dopo l'addio a sorpresa di Silvio Baldini, il club rosanero deve rimettersi al lavoro per trovare un nuovo allenatore. La scelta del nuovo profilo a cui affidare la panchina sarà lunga: nessun accordo trovato con Corini o con gli altri candidati

Dopo lo scossone nelle ultime ore, con l'addio a sorpresa di Silvio Baldini e del direttore sportivo Renzo Castagnini, il Palermo deve rimettersi al lavoro per programmare la prossima stagione. La scelta del profilo a cui affidare la panchina sarà lunga, al momento non è stato trovato nessun accordo con i candidati. Questo perché l'impostazione del lavoro della nuova dirigenza è molto diversa da quella italiana: gli scout del City Group stanno visionando le squadre allenate dai profili in lista, dopo questa prima fase ci sarà una prima scrematura e successivamente si inizieranno i colloqui.