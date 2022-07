Un colpo in pieno stile Corvino, sempre molto attento ai giovani calciatori in giro per l’Europa, per il centrocampo del Lecce. La società giallorossa ha infatti chiuso per l’arrivo di Daniel Samek, talento classe 2004 di proprietà dello Slavia Praga. Operazione definitiva in ogni dettaglio tra le due società, così come tra il Lecce e il calciatore: Samek infatti firmerà un contratto per i prossimi quattro anni. Un investimento per il presente e per il futuro, vista la giovane età del ragazzo, con il Lecce che ha superato la concorrenza di un’altra società italiana, la Sampdoria, che da settimane aveva messo gli occhi sul giovane centrocampista.