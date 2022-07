Trattativa in fase avanzata per il rinnovo del difensore centrale inglese che firmerà un accordo con il Milan fino al 30 giugno 2027. Contatti che vanno avanti già dallo scorso maggio, ma la sensazione è che si possa formalizzare il tutto nelle prossime settimane

Non solo acquisti, ma anche rinnovi importanti. Il Milan infatti si sta muovendo per prolungare il contratto di Fikayo Tomori : trattativa avanzata per il rinnovo del difensore centrale inglese fino al 30 giugno 2027 , con entrambe le parti che non hanno alcun dubbio sul continuare insieme. Contatti che vanno avanti dallo scorso maggio, ma adesso la sensazione è che la trattativa si possa formalizzare nelle prossime settimane .

Intanto Tomori, intervistato da Sky Sport, ha parlato della prossima stagione e ha ricordato la vittoria del campionato dello scorso maggio: "Ho pensato che era fatta solamente quando Kessié ha segnato il terzo gol al Sassuolo. Quando sono arrivato a Milano sapevo che la squadra era forte e che avremmo potuto vincere lo scudetto. Se sono Inter e Juventus le favorite per il prossimo campionato? Lo dicevano anche l'anno scorso, poi abbiamo vinto noi". Il difensore centrale rossonero parla anche di Lukaku e Ibrahimovic: "Non ho paura di Romelu, lo rispetto: è forte e sarà così anche quest'anno, è un giocatore speciale. Ibra ha una grande personalità, anche se non ha giocato molto. Prima di scendere in campo ci diceva che dovevamo essere affamati come cani".