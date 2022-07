L'attaccante portoghese ha commentato un post su Instagram di una sua fanpage e si è sfogato contro le continue voci sul suo futuro: "Impossibile non parlare di me almeno per un giorno. Altrimenti non farebbero soldi". Intanto l'agente è in contatto con lo Sporting Lisbona, il club che ha lanciato CR7

Continua a essere incerto il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come ormai noto, vuole lasciare il Manchester United (a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2023) anche perché vuole partecipare alla prossima Champions League, competizione alla quale i Red Devils non si sono qualificati. Nella serata di giovedì CR7 si è sfogato contro le continue voci sul suo futuro e lo ha fatto commentando un post su Instagram: "È impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi. Se non mentono non possono attirare l'attenzione della gente: continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste".