Calciomercato

Il Milan è ai dettagli per l'arrivo di De Ketelaere, dopo aver già acquistato Origi a parametro zero. Come potrebbe giocare Pioli nella prossima stagione dopo le ultime operazioni di mercato? Quasi certa la conferma del 4-2-3-1, con una sola vera novità nell'11 titolare rispetto al 2021-22 NEWS SU DE KETELAERE - MERCATO LIVE