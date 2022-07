Una trattativa lunga che alla fine si è conclusa con l’epilogo tanto desiderato dal Napoli. Kim Min-jae, difensore sudcorano acquistato dal Fenerbahce, si presenta in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro e spiega perché ha preferito la corte azzurra rispetto a quella di altri club, Rennes su tutti. "Napoli è Napoli. La trattativa è stata facile perché io volevo fortemente questo club, sono felice di essere qui. C’erano altre proposte anche da club italiani ma ero molto attratto dal Napoli", ha ammesso il difensore. A Kim Min-jae toccherà raccogliere la pesante eredità lasciata da Kalidou Koulibaly, trasferitosi al Chelsea: "Kalidou è insostituibile, ma io farò del mio meglio e darò tutto per questa squadra. Ce la metterò tutta ma non so se riuscirò a sostituirlo in tutto e per tutto perché è davvero impossibile sostituire un giocatore internazionale come Koulibaly, sia per me che per chiunque altro. Il fatto di doverlo sostituire può aumentare la pressione, ma per me è uno stimolo in più".