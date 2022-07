Sampdoria, accordo con il Milan per Gabbia

Il Milan e la Sampdoria hanno l’accordo per l’arrivo in prestito di Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999. I rossoneri vogliono cedere il giocatore per permettergli di trovare spazio con continuità, cosa che potrebbe fare in blucerchiato. Per perfezionare la cessione, però, il Milan deve prima acquistare un difensore.