Il Torino vuole fare un altro regalo a Ivan Juric . Dopo Valentino Lazaro dall'Inter, i granata si avvicinano ad Aleksej Miranchuk dell' Atalanta . Il trequartista russo potrebbe trasferirsi nel club di Cairo in prestito con diritto di riscatto . Riscatto che dovrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro . Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Il nazionale russo è un giocatore duttile, ma soprattutto funzionale allo scacchiere offensivo di Juric : dopo le partenze di Praet e Brekalo e l'arrivo di Radonjic ecco che in quel ruolo potrebbe arrivare anche l'ex Lokomotiv Mosca.

I numeri di Miranchuk con l'Atalanta

Aleksej Miranchuk non ha trovato molto spazio nell'Atalanta, club in cui ha giocato nelle ultime due stagioni (è stato acquistato a titolo definitivo dalla Lokomotiv per 14,5 milioni di euro nel 2020). Gasperini l'ha spesso utilizzato a partita in corso: nonostante la grande concorrenza nel reparto offensivo della Dea, ha collezionato 56 presenze in tutte le competizioni con 9 gol. Sembrava dovesse partire già lo scorso gennaio, adesso è più lontano da Bergamo. Il Toro potrebbe essere la sua prossima destinazione.