Colpo a sorpresa dei granata, che hanno chiuso con l'Inter per l'arrivo dell'esterno destro austriaco che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Benfica. Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto, sabato il giocatore effettuerà le visite mediche

Colpo a sorpresa del Torino, che ha chiuso per l'arrivo di Valentino Lazaro dall'Inter. Il club granata ha definito l'operazione per l'esterno destro nerazzurro, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Benfica, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Tutto fatto dunque per l'arrivo dell'austriaco, che nella giornata di sabato sosterrà le visite mediche con il club di Cairo, ultimo step prima di firmare il contratto che lo legherà al club granata.