Milan-De Ketelaere, l'arrivo slitta a lunedì

I tifosi del Milan dovranno attendere ancora un po' prima di accogliere Charles De Ketelaere in Italia. L'arrivo, inizialmente previsto per oggi, è slittato a domani. Nessun problema alla trattativa, ma soltanto un piccolo cambiamento per sistemare le ultime pratiche prima della sua partenza. Con il cambio di programma, De Ketelaere sosterrà la prima parte delle visite mediche lunedì pomeriggio, per poi concluderle martedì mattina. Non c'è fretta visto che Pioli ha concesso due giorni di riposo alla squadra che tornerà a lavoro mercoledì.