Dopo l'arrivo di Maximiano dal Granada, i biancocelesti hanno incontrato a Formello l'agente di Provedel per provare a chiudere l'operazione: contratto quinquennale per il portiere dello Spezia. I bianconeri aspettano l'ok per poter definire l'arrivo di Dragowski dalla Fiorentina

Lo Spezia attende l'ok per chiudere con Dragowski

Intanto lo Spezia ha già individuato il sostituto di Provedel: i bianconeri aspettano l'ultimo "ok" per la trattativa tra il portiere e la Lazio per poi poter chiudere con la Fiorentina per l'arrivo di Dragowski, senza rischiare di perderlo. Il club di Platek, poi, è ai dettagli per il ritorno di Viktor Kovalenko dall'Atalanta e sta aspettando una risposta dal Chelsea per Ethan Ampadu, difensore classe 2000 che già nella scorsa stagione ha giocato in Serie A con la maglia del Venezia.