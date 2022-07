Ad oggi non ci sono trattative avanzate con l'ex Torino: può diventare un'idea concreta in caso di cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto di un attaccante. I principali indiziati sono Shomurodov (che piace al Bologna) e Felix Afena-Gyan

A due settimane dal via della Serie A, Andrea Belotti è ancora senza squadra. Sull'attaccante ex Torino c'è l'interesse della Roma che, da lontano, sta studiando la situazione. Ad oggi non ci sono né passi avanti né trattativa avanzate, ma può diventare un'idea concreta in caso di cessione di un attaccante a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto a condizioni favorevoli. I principali indiziati sono Shomurodov, entrato nel mirino del Bologna, e Felix Afena-Gyan che appena qualche settimana fa ha rinnovato fino al 2026.