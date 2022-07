Dopo la trattativa sfumata per Lorenzo Lucca, che ha trovato l'accordo per il suo trasferimento all'Ajax, il Bologna ha cambiato rotta ed è andato forte su Eldor Shomurodov. Trattativa avanzata per l'attaccante uzbeko della Roma che si trasferirebbe in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. I club stanno lavorando per definire le cifre dell’operazione, ma le prossime 48 ore saranno decisive per la chiusura.