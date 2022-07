Il club inglese ha presentato una prima offerta per l'esterno danese: proposta da 11 milioni di euro più 7 di bonus. La Samp chiede di più, ma si può chiudere. Intanto i blucerchiati cercano un centrocampista: trattativa con la Roma per Villar, ma si sogna il ritorno di Torreira

Sirene dall'Inghilterra per Mikkel Damsgaard. L'esterno danese della Sampdoria, classe 2000, è entrato nel mirino del Brentford. Il club inglese ha presentato una prima offerta da 11 milioni di euro più 7 di bonus: la Samp chiede di più, ma la sensazione è che le parti possano raggiungere l'intesa. Damsgaard ha giocato solo 11 partite nell'ultima stagione, frenato per lungo tempo da un problema alla coscia destra. Arrivato in Liguria nel 2020, il danese ha collezionato 49 presenze in blucerchiato.