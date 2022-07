La Sampdoria batte un colpo a sorpresa e si regala Filip Djuricic a parametro zero. Il centrocampista serbo, svincolato dopo l'esperienza di quattro anni al Sassuolo, torna a essere un giocatore blucerchiato. Il classe 1992 era stato portato in Italia proprio dalla Samp, che l'aveva prelevato nel 2016 dal Benfica. Con il club genovese ha giocato in due anni 23 partite, prima della cessione in prestito al Benevento e quella a titolo definitivo al Sassuolo (2018). In neroverde il serbo è definitivamente maturato, in particolare con Roberto De Zerbi in panchina. Nell'ultima stagione, invece, il suo campionato è stato condizionato dai problemi fisici con sole 12 presenze e 2 gol, prima di un lunghissimo infortunio che l'ha tenuto ai box da ottobre 2021 ad aprile 2022. Ora una nuova-vecchia avventura. Per Djuricic la Sampdoria è un ritorno al passato.