Sfumato Lorenzo Lucca, il Bologna continua a lavorare per Eldor Shomurodov. Il centravanti della Roma è l'obiettivo per l'attacco dei rossoblù e nella giornata di martedì è previsto un incontro tra il Bologna e gli agenti dell'uzbeko. Sarà l'occasione per cercare di portare avanti la trattativa imbastita nei giorni scorsi. Su Shomurodov, però, non c'è soltanto il Bologna, ma anche il Torino e il Wolverhampton. La differenza sta nella formula del trasferimento: la Roma vorrebbe l'obbligo di riscatto semplice, i club puntano sull'obbligo legato non soltanto alle presenze, ma anche ad assist e gol.