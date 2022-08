18 anni compiuti a giugno, il centrocampista turco arriva dal Besiktas per 4,5 milioni, costo della clausola rescissoria pagata dal Torino: mercoledì sarà in Italia. Si aggiunge agli altri arrivi imminenti di Lazaro dall'Inter e di Miranchuk dall'Atalanta. Dopo aver impressionato nelle giovanili del suo (vecchio) club ed essersi guadagnato la prima squadra nell'ultima stagione, subito il salto di qualità in Serie A per far sbocciare il suo talento alla corte di Ivan Juric

TORINO: ECCO ILKHAN DAL BESIKTAS