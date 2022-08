Prosegue la trattativa tra la Roma e il Paris Saint Germain per Georginio Wijnaldum: il club giallorosso, che punta al prestito con diritto di riscatto, sta ancora dialogando con i parigini per trovare la quadra. Contatti in corso, per limare le distanze economiche soprattutto relative all'ingaggio dell'olandese

Prosegue a oltranza la trattativa che dovrebbe portare Georginio Wijnaldum alla Roma . Il centrocampista olandese, fuori dal progetto tecnico del Paris , è ormai un obiettivo dichiarato del club giallorosso. Contatti in corso con i parigini, per trovare un'intesa economica che però al momento non c'è ancora . In particolare si tratta sull'ingaggio del giocatore . Un ingaggio pesante, da 7 milioni di euro netti a stagione che la Roma vuole spartirsi con il Psg. Su questo punto la società di Al-Khelaifi vorrebbe uno sforzo da parte del giocatore (che dovrebbe abbassarsi lo stipendio) o della Roma, per limare le distanze. Intanto il club dei Friedkin smentisce la formula dell'operazione con l'obbligo del riscatto: se l'affare si farà, sarà in prestito con diritto di riscatto .

Wijnaldum ai margini del Psg, niente Coppa di Francia

Intanto il Psg (senza Wijnaldum) ha rifilato un poker al Nantes nella Supercoppa di Francia (CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS). Il centrocampista olandese, così come per la tournée estiva della squadra di Galtier, non è stato convocato. Prosegue la strana estate dell'ex Liverpool, tra relax, messaggi social e nessuna presenza in campo. Ormai è fuori dal progetto tecnico dei parigini, che aspettano soltanto di piazzarlo (alle giuste condizioni). La Roma ha fiutato l'affare ed è pronta ad approfittarne. La trattativa prosegue. Non c'è ancora l'accordo ma la Roma vuole Wijnaldum e continuerà a parlare con Psg e giocatore per trovare la quadra.