Mikkel Damsgaard sarà un nuovo giocatore del Brentford . La Sampdoria ha accettato l'ultima offerta del club inglese per l'esterno danese, classe 2000, che lascia la Serie A dopo due anni. L'ultimo rilancio del Brentford è stato decisivo: operazione da 14 milioni di euro più 6 di bonus . Le parti stanno sistemando gli ultimi documenti, poi Damsgaard potrà programmare il suo viaggio verso l'Inghilterra.

Il Brentford e la "tradizione danese"

Damsgaard diventerà il sesto giocatore danese in rosa al Brentford (il 19° nella storia del club) dopo Mads Sorensen, Luka Racic, Mads Rasmussen, Mathias Jensen e Christian Norgaard. L'esterno della Samp, inoltre, è il terzo giocatore che lascia la Serie A in questa sessione per trasferirsi alle bees. Il Brentford, infatti, aveva già acquistato Hickey dal Bologna, spendendo oltre 16 milioni di euro, e Thomas Strakosha, svincolato dopo l'esperienza alla Lazio.