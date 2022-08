I rossoneri, che hanno bruciato la concorrenza della Juventus, stanno definendo gli ultimi dettagli per il baby bomber. Classe 2004, Mancini ha debuttato a 16 anni con la maglia del Vicenza, come Roberto Baggio

Colpo in prospettiva del Milan. È in dirittura d'arrivo l'operazione per portare in rossonero Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 di proprietà del Vicenza. Un vero e proprio talento, attenzionato da tanti club, Juventus compresa. Il Milan ha anticipato la concorrenza e in settimana conta di definire la trattativa. Restano da sistemare gli ultimi dettagli fra le società e il contratto del ragazzo, poi Mancini potrà iniziare la sua esperienza in rossonero.