Torino, l'Atalanta blocca la partenza di Miranchuk

Cambiaghi e Lammers verso l'Empoli

Intanto l'Atalanta sta perfezionando altre due operazioni in uscita. Il club nerazzurro, infatti, è vicino a una doppia operazione che porterebbe Nicolò Cambiaghi e Sam Lammers a Empoli. Per l'esterno offensivo classe 2000 si tratterà della prima esperienza in Serie A dopo i due prestiti in Serie B con la Reggiana e il Pordenone. L'attaccante olandese, invece, è pronto a una nuova avventura in Italia dopo il prestito dello scorso anno in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte.