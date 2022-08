I numeri di Sansone

Classe 1991, al Bologna dal 2019, Sansone può rappresentare una duttile soluzione per il 4-2-3-1 di Alessio Dionisi visto che può ricoprire più ruoli sulla trequarti. Era gennaio 2014 quando il Sassuolo acquistò l'esterno in comproprietà con il Parma, compartecipazione risolta sei mesi dopo in favore dei neroverdi. In Emilia ha giocato 89 partite, realizzando 20 gol e 15 assist, prima di essere ceduto al Villarreal nell'estate 2016 per 14 milioni di euro. Tornato in Italia nel 2019, Sansone ha collezionato 105 presenze con il Bologna, 27 delle quali nella scorsa stagione, entrando quasi sempre a partita in corso.