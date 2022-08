I bianconeri si inseriscono nella corsa per l'attaccante classe 2000 che piace al Napoli. Avviati i primi contatti con il Sassuolo che pensa a Pinamonti in caso di addio di Raspadori

È duello di mercato tra Juventus e Napoli per Giacomo Raspadori . I bianconeri sono entrati nella corsa per l'attaccante di proprietà del Sassuolo, cercato nei giorni scorsi dagli azzurri che hanno offerto verbalmente 30 milioni di euro. La Juventus, però, ha iniziato le grandi manovre: Raspadori ha le caratteristiche che cercano i bianconeri visto che può fare sia il centravanti che l'esterno. La Juve ha fissato un incontro con gli agenti del giocatore e ha avviato i primi contatti con il Sassuolo che chiede 40 milioni di euro.

I numeri di Raspadori

leggi anche

Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A

Raspadori è reduce dalla migliore stagione in carriera. L'attaccante, classe 2000, ha raggiunto per la prima volta la doppia cifra in Serie A, segnando 10 gol in 36 presenze. Raspadori, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, ha giocato finora 80 partite con i neroverdi, siglando 18 reti. Con gli emiliani ha un contratto fino al 30 giugno 2024.